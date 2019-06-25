В Грузии назвали виновников антироссийской истерии

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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что за ухудшением российско-грузинских отношений стоят сторонники экс-лидера страны Михаила Саакашвили. Об это сообщает газета «Известия».

По ее словам, Саакашвили действует в интересах спецслужб США.

Она также добавила, что люди Саакашвили в Грузии «очень агрессивны и эффективны».

Бурджанадзе подчеркнула, что власти Грузии бояться выступать против антироссийской истерии.

Ранее Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.