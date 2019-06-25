Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

<img src="//img.gazeta.ru/files3/199/12435199/Depositphotos_256250312_xl-2015-pic905-895x505-68406.jpg">

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, отношения между Россией и Грузией необходимо вернуть на уровень «прошлой недели».

Она также добавила, что подобное сделать будет «крайне сложно».

Бурджанадзе подчеркнула, что происходящее в Грузии является «антироссийской истерией».

Ранее сообщалось, что в Грузии прошла пятая акция антироссийского протеста.