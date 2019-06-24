Слова сербского депутата о Крыме разъярили украинца в ПАСЕ

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Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля, когда тот говорил на русском языке о Крыме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сербский депутат заявил, что ситуация с Крымом показывает, что такое демократия, референдум и свободное волеизъявление народа.

«Из этого примера можно многому научиться», — подчеркнул Шешель.

Он также добавил, что крымчане захотели стать частью российского государства, «потому что не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

После этих слов представитель украинской делегации Алексей Гончаренко стал шуметь и кричать на английском языке.

Ему сделали замечание, после чего Шешель смог закончить свое выступление.

Ранее сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ.