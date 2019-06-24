Саакашвили призвал провести досрочные парламентские выборы в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал назначить в стране досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает «Грузия-онлайн».

Как отмечается, Саакашвили сказал об этом после того, как лидер правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что партия «Грузинская мечта» решила провести их в 2020 году.

Саакашвили счел это предложение «глупым» и подчеркнул, что все, кто согласится на это «являются или глупцами или купленными».

По мнению бывшего главы страны, митингующие в Тбилиси должны также требовать назначения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и смены главы Центральной избирательной комиссии Тамары Жвания.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских.