ПАСЕ отказалась обсуждать резолюцию по России

Vincent Kessler/Reuters

ПАСЕ проголосовала против проведения дебатов о возвращении России, передает ТАСС..

На сессии ассамблеи было намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях.

Ранее России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ.