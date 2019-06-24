Назван преемник ушедшего в отставку главы Челябинска
Депутаты гордумы Челябинска приняли отставку мэра города Владимира Елистратова, передает ТАСС.
По данным пресс-службы челябинской администрации, вместо Елистратова и.о. главы города временно станет Наталья Котова.
«Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Елистратов покидает пост по собственному желанию. Депутаты провели внеочередное заседание, где рассмотрели заявление и назначали исполняющего обязанности главы города.