Назван преемник ушедшего в отставку главы Челябинска

Lindsey Wasson/Reuters

Депутаты гордумы Челябинска приняли отставку мэра города Владимира Елистратова, передает ТАСС.

По данным пресс-службы челябинской администрации, вместо Елистратова и.о. главы города временно станет Наталья Котова.

«Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Елистратов покидает пост по собственному желанию. Депутаты провели внеочередное заседание, где рассмотрели заявление и назначали исполняющего обязанности главы города.