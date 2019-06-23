Жена и сын Саакашвили вышли на антироссийский митинг

Жена бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс вместе с сыном Николозом поучаствовала в антироссийском митинге в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, семья Саакашвили пошла на акцию, чтобы поддержать митингующих. По словам Сандры Руловс, она хочет жить в свободной стране.

«Я очень хочу жить... в свободной стране, где российское влияние не велико», — сказала Руловс.

Однако она тут же добавила, что Грузия может выстраивать с российской стороной деловые отношения и разрешать туристам посещать страну.

Ранее в Совфеде не исключили введения новых запретов против Грузии.