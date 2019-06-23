Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

Как отмечается, странам не удалось преодолеть разногласия, в частности, деятельности в утилизации отходов и туризме.

Японская сторона предлагала создать туроператора, который бы проводил экскурсии по южным островам Курил. Также прозвучало предложение о поставках на Курилы специальных прессов для мусора для того, чтобы сократить его объемы. Однако, по данным агентства, российская сторона разочаровалась в маломасштабных идеях Японии.

Ранее сообщалось, что российского лидера Владимира Путина спросили о возможности передачи Курил Японии.