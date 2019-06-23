В Литве рассказали, как депутаты из России обойдут санкции ЕС

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На пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге ожидается принятие резолюции, которая даст возможность некоторым депутатам из России обойти санкционные ограничения ЕС. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, четверо из 18 членов делегации России в ПАСЕ попадают под действие персональных антироссийских санкций.

«Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС», — заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис.

Он добавил, что члены ПАСЕ должны оставаться принципиальными и не позволять делегации России возвращаться в составил ассамблеи.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинской Рады на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ.