В Литве рассказали, как депутаты из России обойдут санкции ЕС
На пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге ожидается принятие резолюции, которая даст возможность некоторым депутатам из России обойти санкционные ограничения ЕС. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, четверо из 18 членов делегации России в ПАСЕ попадают под действие персональных антироссийских санкций.
«Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС», — заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис.
Он добавил, что члены ПАСЕ должны оставаться принципиальными и не позволять делегации России возвращаться в составил ассамблеи.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинской Рады на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ.