Трюдо поиздевался над ненавидящим кашель Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с представителями СМИ в Белом доме специально кашлянул рядом с президентом США Дональдом Трампом, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 20 июня.

На ролике видно, как Трюдо осторожно покашлял в сторону, пока Трамп отвечал на вопросы журналистов.

«Несмотря на то, что американский лидер сдержался от словесных комментариев, по его лицу было видно отношение к произошедшему», — отметили пользователи Сети.

Некоторые заметили ухмылку, которая появилась на лице Трюдо перед тем, как он собирался кашлянуть.

Многие не раз обвиняли Трампа в ненависти к людям, которые кашляют при нем.

Ранее Дональд Трамп выгнал помощника из кабинета из-за кашля во время его интервью.