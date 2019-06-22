Умер Димитрис Христофиас

На Кипре объявлен траур в связи с кончиной экс-главы республики Димитриса Христофиаса, похороны которого назначены на 25 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совет министров Кипра обязал провести похоронную церемонию со всеми президентскими почестями.

Христофиас скончался в возрасте 72 лет в пятницу 21 июня. У бывшего президента Кипра были проблемы с дыхательной системой, из-за которых он был госпитализирован в конце мая.

Политик занимал должность президента Кипра в 2008-2013 годах.

Траур в стране продлится с субботы до дня похорон. Книга соболезнований будет открыта в президентском дворце. Ее могут подписать члены дипломатического корпуса и государственные должностные лица.