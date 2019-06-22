Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен.

Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия 1».

Он заявил, что власти будут развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.

На уточняющий вопрос, не придется ли спускать Российский флаг на новых объектах, президент ответил отрицательно.

«Ну нет. Таких планов у нас нет», — заявил Путин.

Глава государства отметил при этом, что недавно там был открыт аэропорт.