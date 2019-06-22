Трамп пригрозил журналисту тюрьмой за фото письма Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп во время встречи с репортерами журнала The Time пригрозил одному из журналистов тюрьмой, передает СNN.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в его кабинете в Белом доме. Трамп якобы показал журналистам письмо, написанное лидером КНДР Ким Чен Ыном и доставленное ему накануне. После этого он попросил репортеров работать в режиме «не для записи», чтобы его дальнейшие комментарии не попали в прессу. Журналист The Time попытался сфотографировать письмо, однако пресс-секретарь Сара Сандерс предупредила, что это запрещено.

Согласно имеющейся информации, впоследствии Трамп вернулся к произошедшему и сказал, что журналист может отправится в тюрьму, если использует сделанную фотографию. Политик также призвал репортера «не играть с ним в эти игры».

«Я сказал вам, что вы можете посмотреть на письмо не для «не для записи/публикации». Это не означает, что вы достаете свою камеру и начинаете его фотографировать. Понятно?» — заявил Трамп.

Ранее журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.