Эксперт: ссорясь с Россией, Грузия пилит сук, на котором сидит

Антироссийские заявления грузинских политиков абсолютно неспровоцированы – они носят неожиданный характер для Москвы и абсолютно неадекватны, заявил член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«При этом примечательно, что причастность Саакашвили к протестам не скрывается даже теми силами, которые стоят за ним.

После ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем: у нас в магазинах снова стали появляться грузинские продукты питания, российские туристы снова начали ездить в Грузию.

Это был аванс Грузии. При этом — могу сказать по собственному опыту участия в международных мероприятиях – Грузия по-прежнему транслировала антироссийскую риторику. В общем, как и в Советском Союзе – все в Грузии создавалось общими силами всей страны.

В целом и сейчас все экономическое благосостояние Грузии сформировано силами России, поскольку почти все грузинские бизнесмены делают капиталы на сотрудничестве с Россией.

Россия – это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит. Запрет авиасообщения – только первый шаг Москвы, реакция на нападения на российских депутатов и антироссийских заявлений.

Если Тбилиси продолжит в том же ключе – со стороны Москвы должны последовать и более жесткие меры в отношении Грузии», — пояснил Григорьев.