Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах, передает ФБА «Экономика сегодня».

Беглов заверил, что представители его штаба не имеют никакого отношения к предполагаемым фальсификациям при сборе подписей.

Глава города назвал произошедшее провокацией, которая может быть связана с попытками, предпринимаемыми оппозицией в целях компрометации выборов.

На самом деле горожане активно участвуют в сборе подписей за действующего градоначальника, что подтверждают и сами петербуржцы в соответствующих пунктах, расположенных в вестибюлях метро и торговых центрах.