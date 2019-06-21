Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона «несет ответственность» за протесты в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, заявление Зурабишвили является непрофессиональным.
Он также добавил, что президент Грузии искажает ситуацию в стране.
Медведев подчеркнул, что ситуация в Грузии связана с радикальной оппозицией и провластными силами.
Ранее сообщалось, что Зурабишвили переложила ответственность за протесты в Грузии на Россию.