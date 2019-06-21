Медведев ответил на обвинения президента Грузии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона «несет ответственность» за протесты в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление Зурабишвили является непрофессиональным.

Он также добавил, что президент Грузии искажает ситуацию в стране.

Медведев подчеркнул, что ситуация в Грузии связана с радикальной оппозицией и провластными силами.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили переложила ответственность за протесты в Грузии на Россию.