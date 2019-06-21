Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.

Он отметил, что украинская сторона выполняет минские соглашения.

Однако, добавил Полторак, в случае угрозы потери позиций украинское государство будет отвечать.

«Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим», — заявил Полторак.

Ранее бывший украинский лидер Владимир Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса.