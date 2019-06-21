Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости»
«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.
Он отметил, что украинская сторона выполняет минские соглашения.
Однако, добавил Полторак, в случае угрозы потери позиций украинское государство будет отвечать.
«Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим», — заявил Полторак.
Ранее бывший украинский лидер Владимир Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса.