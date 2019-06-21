«Русофобская провокация»: Песков о протестах в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее в Грузии русофобской провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная агрессия в отношении российских граждан не может не вызывать крайней обеспокоенности.

Он также выразил крайнее осуждение из-за того, что власти Грузии не смогли обеспечить россиянам личную безопасность.

Ранее в МИДе прокомментировали беспорядки в Грузии.

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.