В МИДе прокомментировали беспорядки в Тбилиси

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал сложившуюся обстановку в Грузии, где недавно прошли митинги. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП) был использован радикальными оппозиционерами Грузии для того, чтобы начать беспорядки.

Он подчеркнул, что грузинские радикальные политики делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

Он также добавил, что самое главное, что участники ассамблеи не пострадали и вернулись домой.

Ранее россиянам посоветовали не ездить в Грузию.

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.