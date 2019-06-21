Слова президента Чехии о принадлежности Крыма оценили на полуострове

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана относительно принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Земан призвал Украину «смириться» с присоединением Крыма к России, которое является «состоявшимся делом».

По словам вице-спикера, миру, в том числе Украине, стоит прислушаться к заявлению чешского президента.

«Это закономерное и логичное заявление, которое уже имеет неединичный характер», — подчеркнул Бобков.

Он также добавил, что, согласно здравому смыслу, Крымский полуостров стал частью России, и властям Украины следует это признать.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал законность присоединения Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.