Депутат Гаврилов объяснил, почему сел в грузинское кресло

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов пояснил, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии, передает «Коммерсантъ».

По его словам, в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь», — заявляет Гаврилов.

Он отметил, что по протоколу на этом кресле сидит председатель Генеральной ассамблеи, а в этом конкретном случае он. По словам Гаврилова, на месте спикера парламента он сидел и в Греции, и в Ливане и других странах.

Инцидент произошел на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.