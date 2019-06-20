Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу лично встретили главу КНР Си Цзиньпина с женой Пэн Лиюань в аэропорту Пхеньяна, передает ЦТК.

Отмечается, глава КНР и первая леди покинули самолет под радостные возгласы. Лидеры тепло приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

«Дети подарили цветы Си Цзиньпину и Пэн Лиюань», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также были исполнены государственные гимны двух стран, а затем Си Цзиньпин провел смотр почетного караула трех родов корейских войск.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.