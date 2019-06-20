«Напрасно поражены»: Пушков о реакции Рады на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинской Рады на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По мнению сенатора, интерес к «вечно несчастной и кричащей» Украине среди европейских стран уменьшается. Он напомнил, что Киев поразила смена риторики в отношении России на Западе.
«Напрасно поражены: Европа хочет сохранить Россию в СЕ», — заявил Пушков.
Он добавил, что сохранение российской стороны в организации важнее потакания «истерикам украинцев в вышиванках».
Ранее Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ.