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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинской Рады на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению сенатора, интерес к «вечно несчастной и кричащей» Украине среди европейских стран уменьшается. Он напомнил, что Киев поразила смена риторики в отношении России на Западе.

«Напрасно поражены: Европа хочет сохранить Россию в СЕ», — заявил Пушков.

Он добавил, что сохранение российской стороны в организации важнее потакания «истерикам украинцев в вышиванках».

Ранее Рада раскритиковала Макрона за поддержку РФ.