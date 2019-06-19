Депутата Рады Тымчука могли убить

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что уголовное дело по статье «умышленное убийство» возбудили после смерти депутата Рады Дмитрия Тымчука, передает РИА «Новости».

По словам главы Нацполиции, погибший получил огнестрельное ранение головы.

«Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай. Также рассматриваем версии криминального характера», — заявил Князев.

Также сообщается, что Тымчук в момент смерти был в квартире не один, у присутствовавшей там же гражданки берут показания.