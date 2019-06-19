Найден мертвым депутат Рады

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В Киевенайден мертвым депутат Верховной рады фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, передает «112 Украина».

Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко.

Сообщается, что он погиб, когда чистил пистолет.

Подробности произошедшего уточняются.