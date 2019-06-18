Зеленского призвали не воспринимать крымчан как «мешок картошки»

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Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать воспринимать крымчан как «мешок картошки», который можно вернуть. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Зеленскому при общении с Россией следует опустить вопрос статуса Крымского полуострова.

Иначе, добавил политик, никакой нормализации отношений между двумя государствами не будет.

«Крым и крымчане – это не мешок картошки, который можно куда-то возвращать или передавать. Этого не будет. Исторический выбор в пользу России сделан окончательно», — подчеркнул Форманчук.

Он также отметил, что опытный политик попытался бы найти компромисс, а не отвергать любое предложение с порога.

Ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным он скажет, что «Донбасс и Крым — это Украина».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.