Почему Трампу не нужен пресс-секретарь, объяснила The Hill

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Автор The Hill Билл Пресс после сообщения об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс задумался о том, нужно ли искать ей замену.

Отмечается, что среди возможных претендентов на пост ее первый заместитель Хоган Гидли и пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришэм. По слухам, президент страны Дональд Трамп может пригласить на эту должность кого-нибудь с телеканала Fox News. Пресс советует на тратить время на поиск замены Сандерс, потому что Белому дому не нужен пресс-секретарь.

По его словам, Сандерс была самым плохим пресс-секретарем со времен президента Билла Клинтона. Сложность этой работы заключается в том, что любая администрация пытается контролировать новостной поток и предоставлять как можно меньше информации, в то время как журналисты стремятся получить от них как можно больше данных. Пресс-секретарь находится между двумя этими сторонами.

Подчеркивается, что во время нахождения на этом посту Сандерс была крайне враждебна на брифингах по отношению к журналистам. Встречи с репортерами почти всегда начинались с опозданием, длились по 15-20 минут и быстро перерастали в противостояние, так как каждый вопрос она воспринимала как атаку на Трампа и реагировала на них саркастично, обвиняя представителей СМИ в лени, плохой информированности или создании «фейковых новостей». К то же при ней брифинги перестали быть регулярными, а на сообщаемую Сандерс информацию репортеры могли полагаться не больше, чем на самого Трампа.

Пресс заключает, что брифинги в таком формате Белому дому не нужны, особенно когда президент страны фактически является пресс-секретарем, размещая по 20 твитов в день.