Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве» украинского народа. Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.

По его словам, «пророссийская» позиция Вайля и Швезиг свидетельствует о том, что они «предали» украинский народ.

Он также добавил, что данные немецкие политики якобы являются пособниками Кремля.

Мельник подчеркнул, что Вайля и Швезиг «разрушают» доверие к Германии.

Ранее сообщалось, что Швезиг призвала отменить санкции, введенные в отношении России.