Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

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Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.

По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.

Он также добавил, что речь идет о мигрантах, которые незаконно проникли на территорию США.

Трамп подчеркнул, что нелегалы покинут США «быстро, как и пришли».

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлину на все товары из Мексики из-за нелегалов.