Венесуэла обвинила Гуайдо в заказе наемный убийц

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Власти Венесуэлы обвинили лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц, передает ТАСС.

Об этом заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

По его словам, правительство Венесуэлы располагает доказательствами участия Гуайдо в коррупционном сговоре.

Он также добавил, что участники сговора крали средства госкомпаний Венесуэлы за рубежом.

Ранее сообщалось, что Гуайдо отказался от диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.