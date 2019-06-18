Венесуэла обвинила Гуайдо в заказе наемный убийц
Власти Венесуэлы обвинили лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц, передает ТАСС.
Об этом заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.
По его словам, правительство Венесуэлы располагает доказательствами участия Гуайдо в коррупционном сговоре.
Он также добавил, что участники сговора крали средства госкомпаний Венесуэлы за рубежом.
Ранее сообщалось, что Гуайдо отказался от диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.