Зеленский призвал усилить санкции против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым расширить санкции против России. Об этом сообщает Bild.

По его словам, санкции являются «единственным средством давления» на Россию.

«Санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что санкции следует ужесточить, если они не оказывают «желаемого воздействия».

Ранее сообщалось, что в Эстонии потребовали усилить антироссийские санкции.