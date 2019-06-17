Зеленский указал Макрону на ошибку

Президент Украины Владимир Зеленский вы ходе переговоров поправил президента Франции Эммануэля Макрона.

Главой французского государства чтобы сказал, что Киева готовы вступить в переговоры с «сепаратистами».

В ответ Зеленский заявил, что о неготовности идти на прямой диалог с Донецком и Луганском.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами», — заявил Зеленский.

В ответ Макрон ответил, что скорее всего его слова неверно перевели на украинский.

Ранее Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки».