Зеленский указал Макрону на ошибку
Президент Украины Владимир Зеленский вы ходе переговоров поправил президента Франции Эммануэля Макрона.
Главой французского государства чтобы сказал, что Киева готовы вступить в переговоры с «сепаратистами».
В ответ Зеленский заявил, что о неготовности идти на прямой диалог с Донецком и Луганском.
«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами», — заявил Зеленский.
В ответ Макрон ответил, что скорее всего его слова неверно перевели на украинский.
Ранее Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки».