Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран «нормандского формата» — Украина, Россия, Германия, Франция.
«Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров», — заявил Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию.