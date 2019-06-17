Си Цзиньпин поедет в КНДР

Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Северную Корею 20-21 июня, сообщает РИА «Новости».

Это будет его первый визит в КНДР на посту главы государства.

Визит будет совершен по приглашению председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Си Цзиньпин назвал идеальный способ разрешения торговых споров.