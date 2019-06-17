ФРГ проверит обвинения США и Британии о причастности Ирана к атаке на танкеры

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна проверит заявления американской и британской стороны о причастности Ирана в нападениях на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Маас признался, что ознакомился с данными стран. В настоящее время эти сведения сравниваются с информацией, имеющейся в Берлине.

По его словам, Германия еще не приняла, на чью сторону она встанет.

«Мне известна информация,... однако при принятии подобного решения необходима крайняя тщательность», — сказал Маас.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала быть сдержанными после событий в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.