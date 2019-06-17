Посол Молдавии в США покинула пост

Молдавский посол в США Кристина Балан заявила, что ушла в отставку после того, как глава правительства страны Павел Филип покинул свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, она уже покинула должность. Также она пожелала удачи новому правительству.

«Для меня было честью представлять правительство Филипа», — добавила Балан.

Она рассказала, что направлялась в Молдавию для ежегодного запланированного отпуска, когда Филип объявил об отставке.

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку, что должно частично разрешить политический кризис в стране.