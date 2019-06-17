Трамп выгнал помощника из кабинета из-за кашля во время его интервью

Американский лидер Дональд Трамп выгнал своего помощника из овального кабинета из-за того, что он закашлял во время его интервью. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, у Трампа брал интервью журналист из ABC. Ему задавали вопрос о его налоговых декларациях, когда в середине ответа помощник президента начал кашлять. Услышав это, Трамп попросил его выйти и закрыть за собой дверь.

«Давайте перепишем это, он кашлял в середине моего ответа», — сказал Трамп после ухода помощника.

Этот поступок Трампа удивил журналиста.