«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских

Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА «Новости».

Дуда ранее заявил, что поляки намного храбрее русских, и обвинил Москву в желании «захватить часть польских территорий».

Журналист назвал слова президента «кошмарной бестактностью и ляпом».

Он добавил, что было бы лучше, если бы Дуда читал заготовленный текст, так как он начисто лишен «дипломатического такта».

Ранее ведущий Владимир Соловьев заявил, что в Дуде говорит историческое чувство обиды.