«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских
Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА «Новости».
Дуда ранее заявил, что поляки намного храбрее русских, и обвинил Москву в желании «захватить часть польских территорий».
Журналист назвал слова президента «кошмарной бестактностью и ляпом».
Он добавил, что было бы лучше, если бы Дуда читал заготовленный текст, так как он начисто лишен «дипломатического такта».
Ранее ведущий Владимир Соловьев заявил, что в Дуде говорит историческое чувство обиды.