В Совбезе РФ отреагировали на заявления о вмешательстве России в выборы в ЕП

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов назвал «полным абсурдом» заявления западной прессы о том, что российская сторона заинтересована в победе правых партий на выборах в Европарламент. Об этом он сказал «Российской газете».

Венедиктов отметил, что страна заинтересована только в том, чтобы Европа была «сильной и стабильной», где выстраиваются отношения с внешними партнерами на основе интересов европейской безопасности.

«В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов», — добавил Венедиктов.

Он подчеркнул, что обвинения во вмешательствах — «избитый сюжет», который стал «средством сведения политических счетов».

Ранее сообщалось, что Россия открестилась от вмешательства в выборы в Европарламент.