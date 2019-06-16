Трамп обсудит с Си Цзиньпином права человека

Президент США Дональд Трамп обсудит с председателем КНР Си Цзиньпинем права человека в Гонконге на возможной встрече двух лидеров на саммите G20. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

По словам Помпео, лидеры США и Китая обязательно поднимут вопрос о правах человека, если они встретятся.

До этого Трамп говорил, что встреча политиков может произойти в рамках саммита G20 в Осаке.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпинем не имеет значения.