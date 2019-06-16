Экс-президент Судана впервые появился на публике после свержения

Бывший суданский президент Омар аль-Башир впервые появился на публике после того, как был свергнут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что Башира увидели 16 июня в машине, когда его везли в прокуратуру.

По словам свидетеля, экс-глава страны был во всем белом и в тюрбане.

Ранее сообщалось, что попытка госпереворота произошла в Судане.

Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.