О подходах Путина в отношении Украины рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин занимает в отношении Украины выжидательную позицию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это обусловлено тем, что на данный момент нет четкого понимания, как президент Украины Владимир Зеленский будет себя вести в вопросе реализации Минских соглашений.

Кроме того, добавил пресс-секретарь, надо посмотреть, изменится ли недружественная позиция украинского государства по отношению к России.

Он также отметил, что у российских властей в целом позитивный подход, и есть ожидания сдержанного оптимизма.

Однако, что будет происходить дальше на Украине, пока не ясно, заключил Песков.

Ранее Песков прокомментировал обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе.