«Потеря берегов»: Рада о последствиях монополизации власти на Украине
Депутат Рады Евгений Мураев рассказал о последствиях монополизации власти на Украине. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, получение всей полноты власти одной партией в стране приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».
Он добавил, что это мечта любой политсилы, которая, в итоге приведет к тяжелым последствиям.
Он также отметил, что необходимо создать систему сдержек и противовесов, которая контролировала бы власть.
«Не может власть сама за всех решать и одновременно сама себя контролировать», -— заключил Мураев.
Ранее в Раде назвали последствия вступления Украины в НАТО.