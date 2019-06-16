«Потеря берегов»: Рада о последствиях монополизации власти на Украине

Депутат Рады Евгений Мураев рассказал о последствиях монополизации власти на Украине. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, получение всей полноты власти одной партией в стране приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».

Он добавил, что это мечта любой политсилы, которая, в итоге приведет к тяжелым последствиям.

Он также отметил, что необходимо создать систему сдержек и противовесов, которая контролировала бы власть.

«Не может власть сама за всех решать и одновременно сама себя контролировать», -— заключил Мураев.

Ранее в Раде назвали последствия вступления Украины в НАТО.