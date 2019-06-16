Эр-Рияд пообещал ответить на любую угрозу

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство не готовится к войне, но готово дать ответ, если что-то будет угрожать его интересам. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

По словам принца, международное сообщество должно решительно ответить на «атаку» Тегерана в Оманском заливе.

«Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства», — заявил бен Сальман.

Он добавил, что для достижения стабильности и безопасности региона важно партнерство с США.

Ранее сообщалось, что США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.