Додон отреагировал на отмену КС своих решений

Глава Молдавии Игорь Додон поприветствовал решение Конституционного суда о пересмотре сделанных ранее решений. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, были устранены все дефектные юридические интерпретации, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Молдавии.

Ранее сообщалось, что КС Молдавии отменил все свои решения.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента премьер-министра страны Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.

14 июня уволенное Додоном правительство Молдавии во главе с Филипом согласилось уйти в отставку.