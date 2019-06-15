КС Молдавии отменил все свои решения

Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь заявил, что КС отменил решения, которые были им приняты в период с 7 по 9 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь касается решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Кроме того, речь идет о заявлениях касательно признания незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

По словам председателя КС, решение является окончательным.

Ранее сообщалось, что в Молдавии заведут дела на лидеров партий.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента премьер-министра страны Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.

14 июня уволенное Додоном правительство Молдавии во главе с Филипом согласилось уйти в отставку.