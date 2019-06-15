В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА «Новости».

Он назвал слова Шредера «трезвами голосами адекватных политиков», имеющих большой политический вес.

Ганжара отметил, что такие высказывания могут делать только не зависящие т официальной позиции ЕС люди.

Ранее Шредер заявил, что в 2014 году на полуострове произошло свободное волеизъявление населения, в связи с чем называть прошедший референдум «агрессией» неприемлемо.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.