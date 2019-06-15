Эксперт назвал омерзительной травлю Нюты Федермессер

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал решение основателя фонда «Вера» Нюты Федермессер снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

«Ситуация неприятная. Федермессер — специалист по паллиативной помощи, руководила хосписом. Оказывала поддержку населению, попавшему в сложные жизненные ситуации. А [Алексей] Навальный с [Любовью] Соболь ее затравили. С помощью своих «квакеров» за ней бегали, писали гадости. В результате она не выдержала давления и снялась с выборов», — пояснил эксперт.

«Печально, что в Московской городской думе не будет эффективного и нужного человека. А вместо нее будет сидеть какой-нибудь чиновник в двубортном пиджаке. Конечно, это говорит о моральном падении нашей несистемной оппозиции. Теперь нет никаких сомнений насчет того, что у Навального в душе. То, что они сделали – омерзительно. Это уничтожение человека, уничтожение личности в угоду своих политических интересов», — указал аналитик.