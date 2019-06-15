Вика Цыганова в Хабаровске вошла в списки для выдвижения в Госдуму

Певица Вика Цыганова в Хабаровске вошла в списки для выдвижения кандидатом в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

По итогам праймериз она выдвинута кандидатом для рассмотрения на президиуме Генсовета партии «Единая Россия» от Комсомольского одномандатного округа.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы от Хабаровского края — ее кандидатуру планирует выдвинуть «Единая Россия».

Цыганова сама родом из Хабаровска, источники утверждают, что у нее достаточно высокая популярность среди электората.