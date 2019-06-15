Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.

«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени», — отметила Федермессер.

Она пояснила, что после выдвижения своей кандидатуры в ее адрес посыпались различные обвинения: в том, что она якобы перестала говорить властям правду или что собирается грабить жителей Москвы.

Она подчеркнула, что обвинения подобного рода выбивают ее из колеи, поэтому она приняла решение о снятии кандидатуры.

Федермессер баллотировалась в одном округе с сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и членом политкомитета «Яблока» Сергеем Митрохиным.

Свою кандидатуру она выдвинула в конце мая 2019 года. Основатель ФБК Алексей Навальный в открытом письме призвал Федермессер снять свою кандидатуру, однако она оставила это обращение без ответа.